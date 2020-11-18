Прокуратура рассказала, по какой статье будут привлекать нарушителей масочного режима
Штраф до 13 500 рублей грозит нарушителям обязательного масочного режима, предупреждает прокуратура Витебска.
В случае несоблюдения требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания может наступить административная ответственность по статье 16.8 КоАП. Санкции статьи за нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов предусматривают следующие штрафы:
- до 850 рублей (30 базовых) — для физических лиц;
- до 5400 рублей (200 базовых) — для индивидуальных предпринимателей;
- до 13 500 рублей (500 базовых) — для юридических лиц.
Новые изменения, внесенные в Санитарные нормы и правила, возлагают на руководителей объектов, организаций возложен контроль за использованием средств защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении объектов и организаций.
Поэтому администрации объектов могут требовать использовать средства индивидуальной защиты на законных и обоснованных основаниях. При этом посетителям без масок могут отказать в их посещении на законных основаниях, сообщает сайт Витебского горисполкома со ссылкой на городскую прокуратуру.
Напомним, что с 12 ноября в Витебске введен обязательный масочный режим. В понедельник, 16 ноября, стало известно, что масочным режимом охвачена уже вся Витебская область.
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1 каментар
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18/Лістапад/2020 у 18:04
В общем как всегда ....