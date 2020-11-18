Прокуратура рассказала, по какой статье будут привлекать нарушителей масочного режима

ННВ • 18/11/20 15:29 • Здароўе

Штраф до 13 500 рублей грозит нарушителям обязательного масочного режима, предупреждает прокуратура Витебска.



В случае несоблюдения требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания может наступить административная ответственность по статье 16.8 КоАП. Санкции статьи за нарушение санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами, санитарных норм и правил, гигиенических нормативов предусматривают следующие штрафы:

до 850 рублей (30 базовых) — для физических лиц;

до 5400 рублей (200 базовых) — для индивидуальных предпринимателей;

до 13 500 рублей (500 базовых) — для юридических лиц. Новые изменения, внесенные в Санитарные нормы и правила, возлагают на руководителей объектов, организаций возложен контроль за использованием средств защиты органов дыхания работниками, физическими лицами при посещении объектов и организаций.

Поэтому администрации объектов могут требовать использовать средства индивидуальной защиты на законных и обоснованных основаниях. При этом посетителям без масок могут отказать в их посещении на законных основаниях, сообщает сайт Витебского горисполкома со ссылкой на городскую прокуратуру.

Напомним, что с 12 ноября в Витебске введен обязательный масочный режим. В понедельник, 16 ноября, стало известно, что масочным режимом охвачена уже вся Витебская область.