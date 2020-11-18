Приехал на суд в инвалидном кресле — водитель, устроивший лобовое столкновение под Полоцком, получил 4 года «домашней химии»

Іван Дзедушкін • 18/11/20 13:51 • Здарэнні

К ограничению свободы приговорили 19-летнего парня из Новополоцка за ДТП, на суд он приехал в инвалидном кресле. В этом лобовом столкновении, произошедшем весной, пострадали четыре человека, в том числе — годовалый ребенок.



Как сообщали «ННВ», вечером 28 марта в Полоцком районе лоб в лоб столкнулись легковые автомобили «Kia Clarus» и «Huyndai Solaris», три человека с тяжелыми травмами попали в больницу.

Как было установлено на суде, столкновение произошло из-за того, что новополочанин, управлявший «Kia», выехал на полосу встречного движения при обгоне трактора.

Водитель и пассажир «Kia», а также 31-летняя водительница «Huyndai» получили тяжкие телесные повреждения, а годовалый ребенок женщины – менее тяжкие.

Обосновать целесообразность своего маневра на дороге обвиняемый не смог, но сослался на малый водительский стаж: водительское удостоверение получил в марте 2019 года, автомобиль приобрел в октябре 2019 года. Парень уверял, что из-за невнимательности он не заметил встречную машину, когда приступил к обгону.

В тоже время ехавшая на «Huyndai» женщина рассказала суду, что видела машину подсудимого, который дважды пытался выехать на встречную полосу, чтобы обогнать трактор, но возвращался назад. В третий раз он всеже начал обгон и врезался в ее авто.

Все участники ДТП прошли лечение, им были сделаны операции, при этом им еще предстоит длительная реабилитация, об этом «ННВ» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Обвиняемого на суд привезли в инвалидном кресле, так как он еще не мог самостоятельно передвигаться.

Молодого человека признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшим причинение тяжких телесных повреждений. На основании части 2 статьи 317 УК его приговорили к 4 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 5 лет.

Кроме того, новополочанину придется выплатить потерпевшим в счет компенсации морального вреда 45 000 рублей.

С таким приговором не согласились и обвиняемый, и потерпевшие. Однако, судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда, рассмотрев апелляции, согласилась с выводами суда первой инстанции и оставила их жалобы без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу.