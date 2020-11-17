На «Нафтане» приостановили действие норм коллективного договора, требующие согласие профсоюза на досрочный разрыв контракта с работником

ННВ • 17/11/20 11:33 • Палітыка

Профсоюз «Нафтана» теперь не сможет влиять на решение руководства о досрочном разрыве контракта с работником предприятия, имеющим дисциплинарные взыскания.



Действие норм, содержащихся в абзацах 5 и 6 пункта 5.12 коллективного договора ОАО «Нафтан» приостановлено на полгода — с 2 ноября 2020 года по 1 мая 2021 года, такое решение принято на заседании комиссии по коллективному договору, сообщает газета «Вестник Нафтана».

Согласно этим нормам предварительное согласие комитета профсоюза требовалось на досрочное расторжение контракта с членом профсоюза по инициативе нанимателя в следующих случаях:

абзац 5 пункта 5.12 — за неисполнение без уважительных причин трудовых обязанностей работником, имеющим неснятое (непогашенное) дисциплинарное взыскание (пункт 6 статьи 42 Трудового кодекса);

абзац 6 пункта 5.12 — за прогул (в том числе отсутствия на работе более трех часов в течение рабочего дня) без уважительных причин (абзац второй пункта 7 статьи 42 Трудового кодекса), если у работника не имеется непогашенного дисциплинарного взыскания за прогул.

– Мера направлена на укрепление трудовой дисциплины. В течение последних месяцев отмечен рост прогулов и других нарушений трудовых обязанностей. Работники неоднократно нарушают трудовую дисциплину, а наниматель был ограничен в принятии мер реагирования отдельными пунктами коллективного договора, — так прокомментировал изданию нововведения заместитель генерального директора по идеологической работе, кадрам и социальному развитию ОАО «Нафтан» Сергей Евтушик.

«Вестник Нафтана» пишет, что руководство предприятия хотело вовсе отменить действие абзацев 5 и 6 пункта 5.12 коллективного договора. Однако профсоюзу «Нафтана» удалось уговорить нанимателя на приостановку действия этих норм на 6 месяцев.