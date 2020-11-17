Два человека погибли минувшей ночью на пожарах в Витебской области. Видео

Зоя Машэка • 17/11/20 11:03 • Здарэнні

16 ноября пожары, произошедшие в Верхнедвинском и Россонском районе, унесли жизни двух человек.



Сообщение о первом пожаре спасатели получили в 23:11. Когда пожарные около 23:35 приехали в деревню Горбачево Россонского района, бревенчатый дом на Озерной улице уже горел открытым пламенем, частично обрушилась крыша.

Во время тушения пожара на полу под слоем обрушившихся конструкций спасатели нашли труп 39-летенего сына владелицы дома, который жил один.

Огнем в доме полностью уничтожены крыша и потолок, а также частично — стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.

Чуть позже, в 23:43 поступил звонок из деревни Боровка Верхневинского района, там также загорелся дом. К прибытию пожарных в 23:53 здание уже полыхало, крыша обвалилась внутрь.

Тело погибшего 49-летнего хозяина спасатели нашли в одной из комнат. Огнем в доме была уничтожена кровля, повреждены потолок и стены.

По этому факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, рассматривается версия – также неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома, сообщается пресс-службой МЧС.