Два человека погибли минувшей ночью на пожарах в Витебской области. Видео
16 ноября пожары, произошедшие в Верхнедвинском и Россонском районе, унесли жизни двух человек.
Сообщение о первом пожаре спасатели получили в 23:11. Когда пожарные около 23:35 приехали в деревню Горбачево Россонского района, бревенчатый дом на Озерной улице уже горел открытым пламенем, частично обрушилась крыша.
Во время тушения пожара на полу под слоем обрушившихся конструкций спасатели нашли труп 39-летенего сына владелицы дома, который жил один.
Огнем в доме полностью уничтожены крыша и потолок, а также частично — стены и имущество. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия причины возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем.
Чуть позже, в 23:43 поступил звонок из деревни Боровка Верхневинского района, там также загорелся дом. К прибытию пожарных в 23:53 здание уже полыхало, крыша обвалилась внутрь.
Тело погибшего 49-летнего хозяина спасатели нашли в одной из комнат. Огнем в доме была уничтожена кровля, повреждены потолок и стены.
По этому факту проводится проверка, причина пожара устанавливается, рассматривается версия – также неосторожное обращение с огнем при курении хозяином дома, сообщается пресс-службой МЧС.
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