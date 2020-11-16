За репост в телеграме будут судить жителя Верхнедвинска — его обвиняют в клевете на участкового

Сяржук Серабро • 16/11/20 13:34 • Палітыка

Дальнобойщика из Верхнедвинска, репостнувшего в телеграме сообщение о якобы причастности одного из местных милиционеров к задержанию протестующих, будут судить за клевету. Ему грозит три года «химии».



По версии следствия, 16 августа 34-летний мужчина увидел в одном из телеграмм-каналов пост с фотографией участкового инспектора и текст, который содержал ложные сведения о милиционере, связанные с его службой и, не убедившись в достоверности информации, сделал репост этой записи в другой телеграмм-канал.

О том, что этот житель Верхнедвиска задержан, милиция сообщила в начале октября. Следственное управление УСК по Витебской области предъявило ему обвинение по статье 188 УК — клевета, которая предусматривает ограничение свободы на срок до трех лет.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, об этом «ННВ» сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.