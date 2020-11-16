Поезд сбил велосипедиста в Дубровенском районе

Іван Дзедушкін • 16/11/20 14:05 • Здарэнні

Велосипедист погиб на станции Осиповка Дубровенского района — его сбил поезд.



По данным следствия, вечером 15 ноября 49-летний мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу и вел в руках велосипед. По дороге мужчина несколько раз падал, следователи предполагают, что он был пьян.

Заметивший мужчину с велосипедом машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. Сельчанин получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба СК.

По факту гибели человека на железной дороге следователями проводится проверка.