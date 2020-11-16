Поезд сбил велосипедиста в Дубровенском районе
Велосипедист погиб на станции Осиповка Дубровенского района — его сбил поезд.
По данным следствия, вечером 15 ноября 49-летний мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу и вел в руках велосипед. По дороге мужчина несколько раз падал, следователи предполагают, что он был пьян.
Заметивший мужчину с велосипедом машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, однако избежать наезда не удалось. Сельчанин получил тяжелые травмы и погиб на месте происшествия, сообщает пресс-служба СК.
По факту гибели человека на железной дороге следователями проводится проверка.
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