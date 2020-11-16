Из-за COVID-19 масочным режимом закрыты все районы Витебской области

• 16/11/20 12:38 • Здароўе

Обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией введен по всей Витебской области.
Продавщица магазина в медицинской маске. Фото Сергея Серебро

Первыми в области обязательный масочный режим ввели в Полоцке и Полоцком районе, это произошло еще 11 ноября. Затем к этой карантинной мере присоединился Новополоцк, а позже масочный режим один за другим стали вводить остальные районы. Таким образом, чтобы закрыть всю область, потребовалось пять дней.

Сейчас Витебский облисполком сообщил о введении обязательного масочного режима по все области без исключений. Также информацию о принятии таких санитарных мер опубликовали практически все местные власти за исключением, похоже, Чашникского райисполкома.

Какие меры профилактики COVID-19 вы используете?

Вынікі

Loading ... Loading ...

В тоже время ни на сайте Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ни на сайте главного управления здравоохранения Витебского облисполкома никакой информации о необходимости обязательно носить маски вы не найдете.

Объявление об обязательном масочном режиме на одном из магазинов Витебска. Фото Сергея Серебро

Принятые райисполкомами решения о введении несколько отличаются друг от друга, однако все они предусматривают обязательное медицинских масок во всех многолюдных местах, где не возможности соблюдать безопасную дистанцию: общественный транспорт, магазины, рынки, общественные здания и тому подобное. Какие меры будут применяться к нарушителям масочного режима, пока неизвестно.

  • 7
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі:

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. Пантелеймон Голодед  
    16/Лістапад/2020 у 12:49

    Кому-то надо подняться на масках? 😈

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 