Из-за COVID-19 масочным режимом закрыты все районы Витебской области
Обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией введен по всей Витебской области.
Первыми в области обязательный масочный режим ввели в Полоцке и Полоцком районе, это произошло еще 11 ноября. Затем к этой карантинной мере присоединился Новополоцк, а позже масочный режим один за другим стали вводить остальные районы. Таким образом, чтобы закрыть всю область, потребовалось пять дней.
Сейчас Витебский облисполком сообщил о введении обязательного масочного режима по все области без исключений. Также информацию о принятии таких санитарных мер опубликовали практически все местные власти за исключением, похоже, Чашникского райисполкома.
В тоже время ни на сайте Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ни на сайте главного управления здравоохранения Витебского облисполкома никакой информации о необходимости обязательно носить маски вы не найдете.
Принятые райисполкомами решения о введении несколько отличаются друг от друга, однако все они предусматривают обязательное медицинских масок во всех многолюдных местах, где не возможности соблюдать безопасную дистанцию: общественный транспорт, магазины, рынки, общественные здания и тому подобное. Какие меры будут применяться к нарушителям масочного режима, пока неизвестно.
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1 каментар
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16/Лістапад/2020 у 12:49
Кому-то надо подняться на масках? 😈