Из-за COVID-19 масочным режимом закрыты все районы Витебской области

Сяржук Серабро • 16/11/20 12:38 • Здароўе

Обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией введен по всей Витебской области.



Первыми в области обязательный масочный режим ввели в Полоцке и Полоцком районе, это произошло еще 11 ноября. Затем к этой карантинной мере присоединился Новополоцк, а позже масочный режим один за другим стали вводить остальные районы. Таким образом, чтобы закрыть всю область, потребовалось пять дней.

Сейчас Витебский облисполком сообщил о введении обязательного масочного режима по все области без исключений. Также информацию о принятии таких санитарных мер опубликовали практически все местные власти за исключением, похоже, Чашникского райисполкома.

Какие меры профилактики COVID-19 вы используете? Ношу маску/респиратор постоянно

Ношу маску/респиратор в общественных местах и транспорте

Соблюдаю безопасную дистанцию

Тщательно мою руки с мылом

Обрабатываю руки антисептиком, где это возможно

Обрабатываю руки антисептиком дома Вынікі

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В тоже время ни на сайте Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, ни на сайте главного управления здравоохранения Витебского облисполкома никакой информации о необходимости обязательно носить маски вы не найдете.

Принятые райисполкомами решения о введении несколько отличаются друг от друга, однако все они предусматривают обязательное медицинских масок во всех многолюдных местах, где не возможности соблюдать безопасную дистанцию: общественный транспорт, магазины, рынки, общественные здания и тому подобное. Какие меры будут применяться к нарушителям масочного режима, пока неизвестно.