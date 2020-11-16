Эпичный заплыв: чтобы поймать кораблик с бело-красно-белым флагом к пруду в Витебске пригнали пожарную машину

ННВ • 16/11/20 22:57 • Палітыка

Чтобы выловить кораблик с бело-красно-белым флагом из так называемого Солдатского озера в Витебске, туда пригнали пожарную автоцистерну.



Эпичное видео было опубликовано в канале «Витебск невероятный»: на записи видно, как из пожарного автомобиля выгрузили спасательную доску и человек, одетый в оранжевый комбинезон, верхом на ней отправился в погоню за корабликом по пруду на углу улиц Титова и 2-й Заслонова.

Плавсредство МЧС настигло мятежный кораблик примерно посреди акватории пруда и отбуксировало его к берегу. На этом спецоперация завершилась.

Сколько же стоит выезд пожарной автоцистерны для ловли корабликов? Точную сумму, конечно, могут назвать только в РОЧС у учетом пробега автомобиля до пруда и временных человекозатрат. Но примерно, можно прикинуть самостоятельно. Так, весной этого года Гродненского областного управления МЧС экономический суд взыскал с местного ЖРЭС стоимость выездов на ложные вызовы. 16 таких выездов гродненские спасатели оценили в 673 рубля, т.е. в среднем один выезд обходился им чуть больше 42 рублей.

Отметим, что 16 ноября температура воды в открытых водоемах Витебска не превышала +5 градусов по Цельсию.