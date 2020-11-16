Дед Мороз в Шарковщине будет синим

Сяржук Серабро • 16/11/20 14:33 • Культура

На этот Новый год в Шарковщине Дед мороз оденет синюю шубу вместо привычной всем детишкам на экс-советском пространстве красной с белыми выпушками.



Закупку из одного источника сценических костюмов Деда Мороза и Снегурочки проводит Шарковщинский районный центр для обеспечения деятельности бюджетных организаций. Согласно документации, приобретается синий костюм Деда Мороза и белый — Снегурочки. Ориентировочная стоимость первого составляет 500 рублей, второго – 400.

Костюмы должны поставить заказчику до 7 декабря, оплачивается закупка за счет бюджетных средств.

Трудно сказать, с чем связан отход от каноничного красного цвета шубы деда мороза, установившегося еще в советские времена. Возможно, что на такое решение повлияло и то, что у белорусских властей сочетание красного и белого попало в сильную опалу с началом в стране протестов. Доходило до того, что на машины «скорой» дорисовывали зеленую линию.