Жители Витебска снова вышли на протесты. Что происходит в городе?

Сяржук Серабро • 15/11/20 12:57 • Падзеі

15 ноября протестующие опять вышли на улицы Витебска. Онлайн о событиях в городе.



12:40 Горожане собрались у ратуши и двинулись в сторону площади Ленина.

12:50 на улице Ленина милиция задержала фотожурналиста TUT.BY и «Народной воли» Алеся Пилецкого, его собираются доставить в РОВД.

13:00 Колонна протестующих возвращается в центр Витебска, количество людей увеличивается.

13:05 Милицейские заслоны перекрыли улицу Ленина в районе Октябрьского моста напротив памятника князю ольгерду.

13:26 Улицу Ленина перекрыли машины ГАИ, от площади Свободы до Смоленского рынка транспорт идёт без остановки.

13:30 У площади Ленина улица Ленина тоже перекрыта машиной ГАИ.

13:32 Демонстранты обошли заслоны по улице Толстого и мосту Пушкина. На площади Свободы сосредоточена техника силовиков.

14:30 На улице Ленина восстановили движение в обычном режиме.