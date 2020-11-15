Власти перекрыли центр Витебска из-за марша протеста

Сяржук Серабро • 15/11/20 21:08 • Палітыка

Около 150 человек смогли собраться в Витебске на марш памяти Романа Бондаренко, из-за этого городские власти перекрывали участок улицы Ленина в центре города.



Примерно в 12:40 горожанам удалось сформировать небольшую колонну у ратуши, и они двинулись в сторону площади Ленина. Там колонна перешла на восточную сторону улицы Ленина и стала спускаться в направлении центра города.

Как обычно, во время движения количество протестующих значительно возросло. В частности на одном из фото, где видно только часть колонны, можно насчитать как минимум 130 человек.

Чтобы не допустить людей в центр, силовики перекрыли тротуары по обеим сторонам улицы Ленина перед Октябрьским мостом. В это же время несколькими патрульными автомобилями ГАИ были перекрыты въезды на эту улицу в районе площадей Свободы и Ленина.

Сотрудники ГАИ не пропускали на этот участок улицы Ленина частные автомобили, а общественный транспорт останавливали и требовали следовать до площади Ленина без остановок.

Протестующие обошли заслоны милиции по улице Толстого и переправились через Витьбу по мосту Пушкина. После этого колонна стала рассеиваться. Силовики производили одиночные задержания.

На данный момент правозащитникам известно о четырех задержанных в Витебске. В том числе милиция задержала фотокорреспондентов TUT.BY и «Народной воли» Алеся Пилецкого и «ННВ» Игоря Матвеева, их отпустили без составления протоколов.