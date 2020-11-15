Мы все — Роман Бондаренко, и мы выходим! — новое обращение витебских медиков

ННВ • 15/11/20 2:12 • Палітыка

Представители медицинского сообщества Витебска записали новое видеообращение, на этот раз они адресовали его чиновникам.



В начале видео врачи появляются с заклеенными пластырем ртами — так, по их мнению, для власти выглядит идеальный гражданин, лишенный своего мнения и права голоса.

— Какие клятвы давали вы? Чьи интересы вы представляете, кому вы служите? На кого работаете, как вы работаете? Кого вы защищаете — вы и ваши силовые ведомства? — такие вопросы чиновникам задают в своем видео витебские медики.

По мнению врачей, чиновники должны представлять интересы всех слоев населения, но это не так — последние три с половиной месяца показывают истинное положение дел.

В конце видео медики говорят Романен Бондаренко, которого их минские коллеги не смогли спасти, несмотря на все усилия. 31-летний учитель рисования был сильно избит неизвестными в масках, которые приехали во двор его дома срезать бело-красно-белые ленты.

— И сегодня мы все — Роман Бондаренко, и мы выходим! — заканчивают они ролик.

Это уже второе видеообращение витебских медиков, месяц назад они записали ролик с протестом против политических репрессий и насилия в отношении протестующих, а до этого собирали подписи под открытым письмом с подобными требованиями.