Мы все — Роман Бондаренко, и мы выходим! — новое обращение витебских медиков

• 15/11/20 2:12 • Палітыка

Представители медицинского сообщества Витебска записали новое видеообращение, на этот раз они адресовали его чиновникам.
Представители медицинского сообщества Витебска записали новое видеообращение, на этот раз они адресовали его чиновникам. Кадр из видео

В начале видео врачи появляются с заклеенными пластырем ртами — так, по их мнению, для власти выглядит идеальный гражданин, лишенный своего мнения и права голоса.

— Какие клятвы давали вы? Чьи интересы вы представляете, кому вы служите? На кого работаете, как вы работаете? Кого вы защищаете — вы и ваши силовые ведомства? — такие вопросы чиновникам задают в своем видео витебские медики.

По мнению врачей, чиновники должны представлять интересы всех слоев населения, но это не так — последние три с половиной месяца показывают истинное положение дел.

В конце видео медики говорят Романен Бондаренко, которого их минские коллеги не смогли спасти, несмотря на все усилия. 31-летний учитель рисования был сильно избит неизвестными в масках, которые приехали во двор его дома срезать бело-красно-белые ленты.

— И сегодня мы все — Роман Бондаренко, и мы выходим! — заканчивают они ролик.

Это уже второе видеообращение витебских медиков, месяц назад они записали ролик с протестом против политических репрессий и насилия в отношении протестующих, а до этого собирали подписи под открытым письмом с подобными требованиями.

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