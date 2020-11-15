Молодой парень насмерть разбился под Глубоким

Іван Дзедушкін • 15/11/20 21:40 • Здарэнні

19-летний парень погиб в ДТП в Глубокском районе в ночь с 13 на 14 ноября.



Примерно в 1:53 он, проезжая по автодороге Н-2406 «Глубокое-Голубичи» на автомобиле ВАЗ-2106, на закруглении шоссе вправо, он не справился с управлением и вылетел в кювет.

«Шетсерка» перевернулась, а управлявший ей молодой человек получил тяжелые травмы. Водитель умер в автомобиле скорой медицинской помощи, когда его везли в Глубокскую центральную районную больницу, сообщает «Веснік Глыбоччыны» со ссылкой на ОГАИ Глубокского РОВД.

Немногим ранее, 13 ноября, подобное ДТП произошло в Оршанском районе. В 15:45 неподалеку от агрогородка Смольяны Оршанского района 45-летний водитель ВАЗ-2107, не справился с управлением и также съехал в кювет. Там «семерка» врезалась в дерево и опрокинулась набок в воду.

В результате ДТП 65-леняя пассажирка получила травмы и умерла на месте происшествия. Водителя доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.