Маски обязательно носить во всей витебской области за исключением трех районов

Сяржук Серабро • 15/11/20 11:48 • Здароўе

Обязательным масочным режимом закрыто подавляющее большинство районов Витебской области, не ввели эти карантинные мероприятия только в двух регионах, еще в одном они носят рекомендательный характер.



Одними из последних обязательный масочный режим на своей территории ввели в Толочинском районе, решение об этом было принято райисполкомом 13 ноября. Немногим ранее о принятии подобных мер объявили Витебский, Лепельский и Шарковщинский районы, а в 14 регионах области такие решения были приняты еще раньше.

Таким образом, на сегодняшний день из 21 района Витебской области в 18 действует обязательный масочный режим, еще в одном — рекомендательный. Пока масочный режим не ввели только Бешенковичский и Чашникский районы.

Какие меры профилактики COVID-19 вы используете? Ношу маску/респиратор постоянно

Ношу маску/респиратор в общественных местах и транспорте

Соблюдаю безопасную дистанцию

Тщательно мою руки с мылом

Обрабатываю руки антисептиком, где это возможно

Обрабатываю руки антисептиком дома Вынікі

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Как заявил сегодня в телеэфире главный санитарный врач страны Александр Тарасенко, в ближайшее время обязательный масочный режим может быть введен по всей Беларуси в целом.

По данным Минздрава на 14 ноября в стране зарегистрировано 112 870 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 94 337 пациентов, 1039 человек, больных COVID-19, умерли.