Почему жители Витебска не спешат соблюдать масочный режим?

Сяржук Серабро • 14/11/20 23:23 • Здароўе

С 12 ноября в Витебске обязательный масочный режим для общественного транспорта, магазинов и т.п. мест, однако горожане не спешат соблюдать это предписание.



13 ноября вечером корреспондент «ННВ» проехался на нескольких троллейбусных и автобусных маршрутах, а также посетил продуктовые магазины в центре города, чтобы проверить, как исполняются карантинные меры.

Спустя день после принятия горисполкомом решения о введении в Витебске обязательного масочного режима людей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, безусловно, стало больше. В то же время значительная часть витеблян проигнорировало карантинные предписания городских властей.

Посетителей без масок или респираторов можно было наблюдать во всех посещенных магазинах. При этом далеко не на всех объектах торговли к этому времени успели появиться объявления о необходимости ношения СИЗ. Покупатели в очередях также практически не соблюдают безопасную дистанцию в 1,5 метра.

Еще печальней обстоит дело с общественным транспортом, куда в час пик жители Витебска вынуждены набиваться, как селедка в бочке. Здесь люди без масок дышат друг на друга с минимального расстояния.

С чем может это может быть связано? В некоторой степени, конечно, с тем, что люди привыкли жить с вирусом рядом и перестали воспринимать COVID-19 как нечто экстраординарное. Однако наибольший вред наносят замалчивание властями эпидемиологической ситуации. Ведь даже по сравнению с первой волной эпидемии, пришедшей в Витебск весной, информация о количестве заразившихся коронавирусом стало гораздо меньше. При этом даже сейчас многие официальные лица продолжают убаюкивать население успокаиващюми речами и изо всех сил затушёвывать проблему.

Какие меры профилактики COVID-19 вы используете? Ношу маску/респиратор постоянно

Ношу маску/респиратор в общественных местах и транспорте

Соблюдаю безопасную дистанцию

Тщательно мою руки с мылом

Обрабатываю руки антисептиком, где это возможно

Обрабатываю руки антисептиком дома Вынікі

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