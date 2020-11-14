Почему жители Витебска не спешат соблюдать масочный режим?

• 14/11/20 23:23 • Здароўе

С 12 ноября в Витебске обязательный масочный режим для общественного транспорта, магазинов и т.п. мест, однако горожане не спешат соблюдать это предписание.
Кондуктор и пассажиры троллейбуса в медицинских масках. Фото Сергея Серебро

13 ноября вечером корреспондент «ННВ» проехался на нескольких троллейбусных и автобусных маршрутах, а также посетил продуктовые магазины в центре города, чтобы проверить, как исполняются карантинные меры.

Часть покупателей не одевает маски, посещая магазины. Фото Сергея Серебро

Спустя день после принятия горисполкомом решения о введении в Витебске обязательного масочного режима людей в средствах индивидуальной защиты органов дыхания, безусловно, стало больше. В то же время значительная часть витеблян проигнорировало карантинные предписания городских властей.

Пассажиры общественного транспорта тоже не всегда одевают медицинские маски. Фото Сергея Серебро

Посетителей без масок или респираторов можно было наблюдать во всех посещенных магазинах. При этом далеко не на всех объектах торговли к этому времени успели появиться объявления о необходимости ношения СИЗ. Покупатели в очередях также практически не соблюдают безопасную дистанцию в 1,5 метра.

Часть покупателей не одевает маски, посещая магазины. Фото Сергея Серебро

Еще печальней обстоит дело с общественным транспортом, куда в час пик жители Витебска вынуждены набиваться, как селедка в бочке. Здесь люди без масок дышат друг на друга с минимального расстояния.

Часть покупателей не одевает маски, посещая магазины. Фото Сергея Серебро

С чем может это может быть связано? В некоторой степени, конечно, с тем, что люди привыкли жить с вирусом рядом и перестали воспринимать COVID-19 как нечто экстраординарное. Однако наибольший вред наносят замалчивание властями эпидемиологической ситуации. Ведь даже по сравнению с первой волной эпидемии, пришедшей в Витебск весной, информация о количестве заразившихся коронавирусом стало гораздо меньше. При этом даже сейчас многие официальные лица продолжают убаюкивать население успокаиващюми речами и изо всех сил затушёвывать проблему.

Какие меры профилактики COVID-19 вы используете?

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