Милиция нашла заблудившегося в лесах Россонщины мужчину

Зоя Машэка • 14/11/20 14:42 • Здарэнні

51-летний мужчина заблудился в лесу у деревни Головчицы Россонского района утром 13 ноября.



Сообщение о пропавшем человек спасатели получили в 9:23. Поиски заблудившегося в лесном массиве были организованы совестно с милицией.

В 12:28 потерявшегося мужчину удалось найти сотрудникам Россонского РОВД, в медицинской помощи не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.