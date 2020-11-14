Милиция нашла заблудившегося в лесах Россонщины мужчину

• 14/11/20 14:42 • Здарэнні

51-летний мужчина заблудился в лесу у деревни Головчицы Россонского района утром 13 ноября.
В Браславском районе найден заблудившийся 3-летний мальчик. Фото photo.bymedia.net

Сообщение о пропавшем человек спасатели получили в 9:23. Поиски заблудившегося в лесном массиве были организованы совестно с милицией.

В 12:28 потерявшегося мужчину удалось найти сотрудникам Россонского РОВД, в медицинской помощи не нуждался, сообщается пресс-службой МЧС.

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