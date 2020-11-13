В здание КГБ, строящееся в Витебске, купят хрустальные люстры с подвесками «Asfour»

Сяржук Серабро • 13/11/20 19:46 • Эканоміка

Объявлен тендер на закупку 49 люстр и бра из хрусталя «Asfour Crystal» для строящегося в Витебске здания областного управления КГБ.



Согласно документации тендера, объявленного открытым акционерным обществом «Жилстрой», в здание УКГБ планируется закупить 23 люстры и 26 бра с хрустальными подвесками этого известного производителя из Египта.

Это будут две большие люстры — одна диаметром 1200 и высотой 1000 миллиметров (на 20 ламп мощностью по 100 Ватт), другая диаметром 1200 и высотой 500 миллиметров (на 20 ламп мощностью по 75 Ватт), а также 21 люстра диаметром 800 и высотой 500 миллиметров (на 4 лампы мощностью по 75 Ватт). Бра будут иметь диаметр 300 и высоту 400 миллиметров.

На всех светильниках согласно заданию должны использоваться подвески египетского производства «Asfour Crystal».

Ориентировочная стоимость приобретаемых светильников не сообщается. Поставить их заказчику должны до конца текущего года.

«Asfour Crystal» — основанная в 1961 году египетская компания по производству хрусталя. Эта компания производит прозрачные и цветные кристаллы для различных целей, включая освещение, аксессуары, модные предметы, люстры, статуэтки и специальные проекты.