В память об убитом Романе Бондаренко продолжают нести цветы и свечи к памятнику воинам-интернационалистам в Витебске

Сяржук Серабро • 13/11/20 23:27 • Палітыка

Горящие свечи, цветы и фотографии Романа Бондаренко — к памятнику воинам-интернационалистам в Витебске люди продолжают идти и ночью, чтобы почтить память убитого в Минске парня.



31-летний Роман Бондаренко был захвачен неизвестными в минском дворе, который называют Площадью Перемен. Его увезли в Центральный РОВД столицы, где держали до полуночи. Из милиции парня привезли в больницу избитым и в крайне тяжёлом состоянии, перешедшем в кому. Не смотря на все усилия медиков, сделавших пострадавшему трепанацию черепа, 12 ноября Роман не приходя в сознание умер.

13 ноября жители Витебска начали приносить цветы и зажженные свечи к памятнику «афганцам» на улице Воинов-Интернационалистов и кресту на Успенской горе.

Около двух десятков человек в этот день выстроились в цепь солидарности у католического кафедрального костела, чтобы почтить память погибшего в столицу участника протестов.

Цветы и свечи к памятнику воинам-интернационалистам продолжали нести и с наступлением темноты. Неподалеку от мемориала дежурил автомобиль ГАИ, в окрестностях памятника расположились силовики в штатском, приезжали сюда и представители информационной группы УВД Витебского облисполкома с мегафоном.