Ребенок пропал в Витебске, его не могут найти третий день
Третий день в Витебске разыскивают 12-летнего Илью Вурганова, который ушел из дома в неизвестном направлении.
Квартира, из которой он ушел, находится в доме №8 на улице Еременко в Билево. Последний раз мальчика видели 12 ноября около 19:30 у магазина «Копеечка», расположенного в доме №10 на улице Баграмяна.
Подросток был одет в черно-серую куртку и темные штаны. Рост ребенка 140 сантиметров, он худощавый, на шее слева имеется ожог. Ранее Илья уже неоднократно уходил из дома.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении ребенка, просят позвонить по телефонам: 102 либо 37-61-02, 711-53-16 (МТС), 310-40-02 (А1).
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: