Пьяный витеблянин зарезал лабрадора падчерицы — собака надоела матери девушки

Сяржук Серабро • 13/11/20 13:11 • Экалогія

Пьяный мужчина в квартире сожительницы несколько раз проткнул собаку ножом — очередное уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено в Витебске.



В воскресенье 50-летняя витеблянка и ее 31-летний сожитель устроили застолье с алкоголем, к посиделкам также присоединилась соседка. В это время в другой комнате находился лабрадор дочери хозяйки. Сама девушка и ее парень ушли на работу.

Во время выпивки хозяйка квартиры пожаловалась бойфренду, как ей надоела собака дочери. Дождавшись, когда несовершеннолетний сын женщины уйдет на улицу, мужчина взял нож и несколько раз ударил им спокойно лежавшего лабрадора.

Раненую собаку он выволок на улицу, а когда то испустил дух, принес труп обратно в комнату падчерицы. На вой собаки и последовавший за этим шум обратила внимание соседка. Обнаружив изрезанного пса без признаков жизни, она попыталась не пустить в комнату сына хозяйки. Но подросток прорвался и, увидев, что произошло с лабрадором, позвонил сестре и ее парню.

Владелица собаки вызвала на место происшествия милицию. В результате, по материалам проверки проведенной участковым Первомайского РОВД, следователи в отношении возбудили в отношении 31-летнего мужчина уголовное дело за жестокое обращение с животными, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Напомним, что три года назад на улице Чкалова женщина выбросила собаку с восьмого этажа на глазах у дочери, инцидент также произошел во время застолья с распитием спиртного. За жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель Марину Крицкую приговорили к 2450 рублям штрафа.