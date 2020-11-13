Масочный режим введен уже в 14 районах Витебской области

Сяржук Серабро • 13/11/20 15:59 • Здароўе

13 ноября о введении масочного режима сообщили еще четыре райисполкома, теперь этими карантинными мероприятиями в Витебской области охвачены 14-ть районов из 21-го и все крупные города.



В Сеннеском районе режим использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) населением на объектах (движимых и недвижимых) и в организациях всех форм собственности (торговые объекты, объекты общественного питания, аптеки, учреждениях здравоохранения, социального обслуживания населения, учреждения культуры, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси и прочие объекты, где затруднительно либо невозможно обеспечить социальное дистанцирование (1-1,5 метра) введен согласно протоколу районного штаба от 10 ноября. Публикация о введении масочного режима появилась на сайте райисполкома сегодня, 13 ноября.

Такие же карантинные меры предусмотрены решениями Дубровенского и Ушачского райисполкомов, здесь масочный режим вводится с 13 ноября.

С завтрашнего дня, 14 ноября, обязательный масочный режим будет введен и Россонском районе. Эти меры, направленные на снижение распространения острых респираторных инфекции, в том числе вызванных COVID-19, предусмотрены принятым сегодня местным райисполкомом решением.

Как писали «ННВ», ко вчерашнему дню о введении обязательного ношения масок в местах масового пребывания людей сообщили власти 10 районов Витебской области и всех крупных городов, включая областной центр.