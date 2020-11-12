Уголовное дело еще одного участника протестов в Витебске передано в прокуратуру. В чем его обвиняют?

Сяржук Серабро • 12/11/20 13:55 • Палітыка

Завершено расследование уголовного дела в отношении Владимира Малаховского, которого с особой жесткостью задержали во время марша протеста 13 сентября в Витебске.



39-летний Владимир Малаховский был задержан на перекрестке проспектов Строителей и Черняховского, где манифестантам удалось успешно прорвать милицейские заслоны. Во время задержания на Малаховского распыляли слезоточивый газ, а повалив на землю, применяли печально известный прием сдавливания шеи коленом, приведший к смерти Джорджа Флойда в США.

После задержания мужчина был осужден по административной статье за участие в несанкционированном массовом мероприятии, а позже против него выдвинули обвинения по статье 364 УК.

По версии Следственного комитета, Владимир Малаховский принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии в Витебске и, находясь на проспекте Черняховского, пытался сорвать с лица милиционера маску, потом ударил его, что привелок к падению сотрудника милиции на асфальт.

В результате витеблянина обвинили в насилии в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности. После завершения расследования уголовное дело Малаховского передали в прокуратура, которая вскоре должна направить его в суд.

Стать 364 УК предусматривает до 6 лет лишения свободы. Как писали «ННВ», немногим ранее в прокуратуру направили дело 33-летнего участника протестов, задержанного 6 сентября на улице Правды, он обвиняется по той же статье.