Один за одним — масочный режим ввели уже в пяти районах Витебской области

• 12/11/20 14:51 • Здароўе

С 11 ноября обязательный масочный режим ввели и в Поставском районе, он стал пятым регионом Витебщины, предпринявшим подобные карантинные меры.
Измерение температуры на витебском автовокзале с помощью бесконтактного термометра и тепловизора. фото Сергея Серебро

Решение за номером 1183 было принято Поставским районным исполнительным комитетом еще во вторник, 10 ноября, однако на сайте госоргана его опубликовали только спустя сутки после введения в районе дополнительных мер для предупреждения массового распространения респираторных заболеваний, в том числе COVID-19.

Таким образом, со вчерашнего дня жители и гости Поставского района должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски), находясь на всех объектах (недвижимых и движимых), предприятиях и в организациях всех форм собственности.

Так, маски обязательно нужно будет надевать, входя в магазины, торговые центры, объекты общепита, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта и социального обслуживания населения. Кроме того при посещении административных зданий, отделений связи, почты, банков, бытового обслуживания, аптек и прочих объектов, где затруднительно либо невозможно обеспечить социальное дистанцирование, необходимо носить маску.

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Вынікі

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Соблюдение масочного режима обязательно и для пассажиров общественного транспорта, включая маршрутные и обычные такси.

Обязанности по обеспечению информирования об обязательном использовании гражданами средств индивидуальной защиты, а также контролировать выполнение профилактических мероприятий райисполкомом возложены на руководство организаций всех форм собственности.

«Народные новости Витебска» уже сообщали о введении обязательного масочного режима в четырех районах Витебской области.

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