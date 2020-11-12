Один за одним — масочный режим ввели уже в пяти районах Витебской области

Сяржук Серабро • 12/11/20 14:51 • Здароўе

С 11 ноября обязательный масочный режим ввели и в Поставском районе, он стал пятым регионом Витебщины, предпринявшим подобные карантинные меры.



Решение за номером 1183 было принято Поставским районным исполнительным комитетом еще во вторник, 10 ноября, однако на сайте госоргана его опубликовали только спустя сутки после введения в районе дополнительных мер для предупреждения массового распространения респираторных заболеваний, в том числе COVID-19.

Таким образом, со вчерашнего дня жители и гости Поставского района должны использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски), находясь на всех объектах (недвижимых и движимых), предприятиях и в организациях всех форм собственности.

Так, маски обязательно нужно будет надевать, входя в магазины, торговые центры, объекты общепита, учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта и социального обслуживания населения. Кроме того при посещении административных зданий, отделений связи, почты, банков, бытового обслуживания, аптек и прочих объектов, где затруднительно либо невозможно обеспечить социальное дистанцирование, необходимо носить маску.

Какие меры профилактики COVID-19 вы используете? Ношу маску/респиратор постоянно

Ношу маску/респиратор в общественных местах и транспорте

Соблюдаю безопасную дистанцию

Тщательно мою руки с мылом

Обрабатываю руки антисептиком, где это возможно

Обрабатываю руки антисептиком дома Вынікі

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Соблюдение масочного режима обязательно и для пассажиров общественного транспорта, включая маршрутные и обычные такси.

Обязанности по обеспечению информирования об обязательном использовании гражданами средств индивидуальной защиты, а также контролировать выполнение профилактических мероприятий райисполкомом возложены на руководство организаций всех форм собственности.

«Народные новости Витебска» уже сообщали о введении обязательного масочного режима в четырех районах Витебской области.