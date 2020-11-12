Легковушка столкнулась с грузовиком в Чашникском районе, оба авто вылетели в кювет

• 12/11/20 12:41 • Здарэнні

Столкновение легкового автомобиля с грузовиком произошло 11 ноября в Чашникском районе.
Легковушка столкнулась с грузовиком в Чашникском районе, оба авто вылетели в кювет. Фото ГАИ

На 222 километре автодороги «Кричев-Орша-Лепель» на обозначенном перекрёстке не разминулись легковушка «Volkswagen Golf», за рулем которого находился 41-летний водитель и грузовик «Volvo», которым управлял 51-летний мужчина.

Водитель легкового автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия получил травмы, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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