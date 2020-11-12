Коронавирус: масочный режим вводит Витебск и еще ряд районов области

Сяржук Серабро • 12/11/20 20:43 • Здароўе

Режим обязательного ношения масок решено ввести в Витебске и еще в ряде районов Витебской области в дополнение к тем, которые уже ввели такие карантинные ограничения.



Так, Витебский горисполком 12 ноября внес дополнение в комплексный план мероприятий по предупреждению распространения инфекции COVID-19, утвержденный 20 октября. В документ добавлен 24-й пункт, предписывающий согласно с 12 ноября ввести режим использования СИЗ органов дыхания (масок) населением на следующих объектах организаций всех форм собственности: магазины, торговые центры, аптеки, учреждения здравоохранения, общественный транспорт, в том числе маршрутные такси, сообщает Витебский зональный центр гигиены и эпидемиологии.

Также обязательный масочный режим, но более широко охватывающий места массового пребывания людей вводится в Браславском (с 12 ноября), Верхнедвинском (с 30 октября), Глубокском (с 13 ноября по 12 декабря), Городокском (решение принято 10 октября) и Лиозненском (с 13 ноября) районах.

Примечательно, что на сайте Верхнедвинского райисполкома опубликован документ о введении масочного режима датированный еще 29 октября. Однако размещен он был на сайте местных властей, судя по индексу поисковых систем, не ранее 11 ноября, скорее всего (если обратить внимание на название файла) — только 12 числа.

В Глубокском районе кроме того ограничили работу объектов общественного питания до 24:00. Посетители при этом должны сидеть на расстоянии не менее 150 сантиметров.

Какие меры профилактики COVID-19 вы используете? Ношу маску/респиратор постоянно

Ношу маску/респиратор в общественных местах и транспорте

Соблюдаю безопасную дистанцию

Тщательно мою руки с мылом

Обрабатываю руки антисептиком, где это возможно

Обрабатываю руки антисептиком дома Вынікі

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Таким образом, 13 ноября в Витебской области обязательный масочный режим той или иной жесткости будет действовать во всех крупнейших городах — Витебске, Новополоцке, Орше и Полоцке, а также в 10 из 21 районах: Браславском, Верхнедвинском, Глубокском, Городокском, Лиозненском, Миорском, Оршанском, Полоцком, Поставском и Шумилинском.