Бело-красно-белым флагом украсили фигуру лошадки у технологического университета в Витебске. Фотофакт
Фигуру лошадки, установленной у здания Витебского технологического университета, украсили шарфиком в виде бело-красно-белого флага.
Судя по всему, национальная символика появилась на малой архитектурной форме в ночь с 11 на 12 ноября. Фотографии этого были опубликованы в канале «Витебск невероятный».
Фигур лошади, изготовленную из искусственного покрытия в стиле топиар установили у одного из корпусов ВГТУ в июне 2019 года накануне Дня города.
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