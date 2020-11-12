Бело-красно-белым флагом украсили фигуру лошадки у технологического университета в Витебске. Фотофакт

ННВ • 12/11/20 12:21 • Палітыка

Фигуру лошадки, установленной у здания Витебского технологического университета, украсили шарфиком в виде бело-красно-белого флага.



Судя по всему, национальная символика появилась на малой архитектурной форме в ночь с 11 на 12 ноября. Фотографии этого были опубликованы в канале «Витебск невероятный».

Фигур лошади, изготовленную из искусственного покрытия в стиле топиар установили у одного из корпусов ВГТУ в июне 2019 года накануне Дня города.