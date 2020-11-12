Бело-красно-белым флагом украсили фигуру лошадки у технологического университета в Витебске. Фотофакт

• 12/11/20 12:21 • Палітыка

Фигуру лошадки, установленной у здания Витебского технологического университета, украсили шарфиком в виде бело-красно-белого флага.
Бело-красно-белый флаг на фигуре лошадки у корпуса ВГТУ. Фото t.me/vitebsk_power

Судя по всему, национальная символика появилась на малой архитектурной форме в ночь с 11 на 12 ноября. Фотографии этого были опубликованы в канале «Витебск невероятный».

Фигура лошадки. Фото Игоря Матвеева

Фигур лошади, изготовленную из искусственного покрытия в стиле топиар установили у одного из корпусов ВГТУ в июне 2019 года накануне Дня города.

  •  
  •  
  •  
  • 8
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , ,

Чытайце яшчэ

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 