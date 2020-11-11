Завтра масочный режим введут в Миорском районе. Кто следующий?

Сяржук Серабро • 11/11/20 20:24 • Здароўе

О введении 12 ноября обязательного масочного режима в Миорском районе заявили местные власти.



Решение горисполкома о введении дополнительных мер по профилактике COVID-19 Миорский горисполком принял еще 9 ноября. Режим использования средств индивидуальной защиты органов дыхания населением на объектах и в организациях всех форм собственности (магазины, торговые центры, объекты общественного питания, за исключением времени непосредственного приема пищи), аптеки, учреждения здравоохранения, социального обслуживания населения, спортивные объекты, административные здания, отделения банков, связи, почты, объекты бытового обслуживания, учреждения культуры, общественный транспорт, такси и прочие объекты, где затруднительно либо невозможно обеспечить социальное дистанцирование) вводится в Миорском районе на период регистрации инфекции COVID-19, говорится в этом документе.

Напомним, что с сегодняшнего дня обязательный масочный режим действует в Полоцке и Полоцком районе, завтра к нему присоединится Новополоцк.