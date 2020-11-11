В Новополоцке маршрутка сбила на переходе 86-летнюю бабушку
86-летняя пенсионерка пострадала в результате наезда маршрутного такси на молодежной улице в Новополоцке.
Около 19:00 старушка переходила улицу по нерегулируемому пешеходному переходу в районе дома №30. В этот момент бабушку сбило маршрутное такси, за рулем которого находился63-летний водитель.
В результате дорожно-транспортного происшествия престарелая женщина получила травмы, и ее пришлось госпитализировать, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: