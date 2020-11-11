Обязательный масочный режим решили ввести также в Оршанском и Шумилинском районах

Сяржук Серабро • 11/11/20 22:58 • Здароўе

Решения о введении режима обязательного использования средств индивидуальной защиты приняты Оршанским и Шумилинским райисполкомами 11 ноября.



Режим использования масок населением Орши и Оршанского района на объектах с массовым нахождением людей вводится с момента с даты принятия решения местных властей, то есть с сегодняшнего дня.

В Шумилинском районе режим использования средств индивидуальной защиты органов дыхания введут завтра, 12 ноября, это предусмотрено решением «О дополнительных мерах по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19, в Шумилинском районе».

Таким образом, завтра ношение масок в общественных местах (за исключением улицы) станет обязательным уже в четырех районах Витебской области — таки еже решения приняты в Полоцком и Миорском районах.