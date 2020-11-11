Не смотря на эпидемию COVID-19 в Витебске запланированы массовые мероприятия
В субботу, 14 ноября, во всех трех районах Витебска, не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку запланированы спортивные и культурно-досуговые праздники микрорайонов.
Горисполком приглашает жителей города принять участие в праздниках микрорайонов:
- 12:00 – площадка УК «Культурно-деловой центр «Первомайский» (ул. Максима Горького, 120);
- 10:00 – прилегающая территория ГУО «Средняя школа № 6 г. Витебска» (ул. Лазо, 15). Праздник микрорайона «Спорт. Детство. Игра»;
- 10:00 – парк культуры и отдыха железнодорожников. Спортивный праздник «На старт!».
Напомним, что в Полоцке и Полоцком районе с сегодняшнего дня введен обязательный масочный режим, в Новополоцке такие же карантинные мероприятия будут введены в действие завтра.
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