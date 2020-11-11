«Мисс Беларусь» Ольгу Хижинкову осудили на «сутки»

Зоя Машэка • 11/11/20 21:04 • Палітыка

33-летнюю Ольгу Хижинкову, победившую в 2008 году на конкурсе красоты «Мисс Беларусь», приговорили к 12 суткам ареста.



Такой приговор сегодня, 11 ноября, вынесла судья суда Заводского района Минска Анастасия Осипчик. Белорусскую королеву красоты согласно информации сайта «Вясна-96» признали виновной в правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 23.34 КоАП — якобы она принимала участие в несанкционированном массовом мероприятии.

Напомним, что Ольга Хижинкова была задержана силовиками у кафедрального собора Сошествия Святого Духа в столице 8 ноября. Трое суток она провела в камере, теперь ей предстоит отсидеть еще девять.

Хижинкова родилась и выросла в Лепельском районе Витебской области, училась и работала в Витебске, а после победы на национальном конкурсе красоты 2008 года переехала в столицу.

В начале лета Мисс Беларусь-2008 высказалась против раскручивающегося маховика политических репрессий. После этого ей пришлось покинуть работу в национальной школе красоты.