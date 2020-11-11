Масочный режим вводится уже и в Нополоцке

ННВ • 11/11/20 14:22 • Здароўе

С завтрашнего дня, 12 ноября, обязательный масочный режим вводится на территории Новополоцка.



Городской исполнительный комитет Новополоцка принял решение ввести в городе обязательный масочный режим в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией, сообщает «Новополоцк Сегодня». Напомним, что уже к началу ноября в городе было заполнено 98,5% коечного фонда, зарезервировало для больных COVID-19.

Решение горисполкома предусматривает обязательное ношение масок во всех общественных местах, находящихся внутри зданий, а также в любом общественном транспорте, включая автомобили такси.

Между тем статистика по количеству заболевших коронавирусной инфекций в Новополоцке не сообщается уже продолжительное время.

Как сообщали «ННВ», днем ранее обязательный масочный режим был введен в Полоцке и Полоцком районе.