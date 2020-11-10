Заключен под стражу сливавший из продуктопровода солярку житель Борисова

Сяржук Серабро • 10/11/20 14:28 • Крымінал

Пойманного возле врезки в продуктопровод в Толочинском районе мужчину заключили под стражу, ему грозит до 4 лет лишения свободы.



Напомним, что 53-летний житель Борисова был обнаружен бригадой обходчиков трубопровода недалеко от нелегальной врезки, позже мужчину смогли задержать сотрудники милиции.

По данным следствия, он установил недалеко от деревни Рудня приспособление для слива из трубы дизельного топлива. Злоумышленнику удалось набрать свыше 520 литров солярки в канистры, которые в ходе рейда обнаружили сотрудники службы безопасности предприятия, эксплуатирующего трубопровод.

Проведены опознание по фотографии, следственный эксперимент, в ходе которого установлена возможность опознания человека в тёмное время суток при включённом фонарике с расстояния 50, 60 и 70 метров, обыски по месту жительства лица в Борисове и на его даче, расположенной вблизи места, где были совершены преступления.

Борчисовчанину предъявлены обвинения по части 1 статьи 309 (умышленное повреждение магистрального трубопроводного транспорта, если эти действия заведомо для виновного могли повлечь смерть человека, крушение, аварию, либо иные тяжкие последствия) и статье 14 части 2 статьи 205 (покушение на кражу) УК.

На время следствия мужчину заключили под стражу, об этом сообщает пресс-служба СК.