Сгорел «Беларус», трамбовавший силосную яму в Браславском районе

• 10/11/20 11:48 • Здарэнні

9 ноября в деревне Лайбуны Браславского района сгорел трактор, принадлежащий ОАО «Агровидзы».

Около 11:00 утрамбовывавший силосную яму трактор «Belarus-3022» загорелся. В результате пожара в тракторе 2009 года выпуска были повреждены кабина, моторный отсек и колеса.

Люди во время пожара не пострадали. Причина загорания сельхозтехники устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.

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