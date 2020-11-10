Сгорел «Беларус», трамбовавший силосную яму в Браславском районе
9 ноября в деревне Лайбуны Браславского района сгорел трактор, принадлежащий ОАО «Агровидзы».
Около 11:00 утрамбовывавший силосную яму трактор «Belarus-3022» загорелся. В результате пожара в тракторе 2009 года выпуска были повреждены кабина, моторный отсек и колеса.
Люди во время пожара не пострадали. Причина загорания сельхозтехники устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
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