Пропавшего в Полоцке престарелого пенсионера спустя три дня нашли в лесу без сознания

ННВ • 10/11/20 21:15 • Здарэнні

Участники тренировки по спортивному ориентированию в лесу у озера Тросно наткнулись на престарелого мужчину без сознания, оказалось, его разыскивают уже трое суток.



78-летний Петр Троцкий ушел из дома в Полоцке еще 4 ноября в 11:00. Предположительно он направлялся на дачу в деревне Тросно, однако, там не появился.

Мужчину начали разыскивать, как без вести пропавшего. 6 ноября поисково-спасательный отряд «Феникс Витебск» собирал группу волонтеров для поисков пропавшего пенсионера, однако обнаружить его не удалось.

Лишь 7 ноября на лежавшего без сознания старика наткнулся член клуба спортивного ориентирования «Эридан» Дмитрий Михалкин во время тренировки. Спортсмен оперативно вызвал «скорую» и передал пострадавшего медикам.

Сейчас пенсионер проходит лечение в неврологическом отделении Полоцкой центральной городской больницы, сообщает телеканал «Вектор ТВ».