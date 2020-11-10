Порвал форму милиционеру и распылил слезоточивый газ — завершено расследование еще одного уголовного дела в отношении участников протестов

Сяржук Серабро • 10/11/20 14:59 • Палітыка

Молодого парня из Полоцка обвиняют в сопротивлении милиции и насилии в отношении сотрудника органов внутренних, его задержали в Полоцке еще вечером 9 августа.



Родные разыскивали 25-летнего Андрея Сергеенкова, как пропавшего без вести. 19 августа Следственный комитет сообщил о его задержании за нападение милиционера. Тогда против него возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику внутренних органов.

Как уверяет Следственный комитет, молодой человек, принимавший участие в протестах, на проспекте Франциска Скорины и на улице Евфросинии Полоцкой распылил слезоточивый газ в сторону сотрудников милиции, которые находились в форменном обмундировании и исполняли служебные обязанности. А при задержании оказал сопротивление милиционерам и снова распылил газ в их сторону, кроме того порвал одному из сотрудников форменное обмундирование.

При обыске у задержанного парня по информации СК изъяли газовый баллончик, перочинный нож и фонарик со встроенным электрошокером.

Теперь Андрею Сергеенкову предъявлено обвинение по части 2 статьи 363 (сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка, сопряженное с применением насилия) и статье 364 (насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности) УК.

Молодой человек находится под стражей. Расследование уголовного дела завершено, а его материалы переданы прокурору для направления в суд.