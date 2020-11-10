По три дня на католическое Рождество и Новый год и по четыре — на православное Рождество и Радуницу. Большие выходные?
Вчера белорусское правительство приняло решение о переносе нескольких рабочих дней. Когда же нас ждут большие выходные?
Первые три праздничных дня ожидают белорусов на католическое Рождество, и это не зависит от решения правительства — просто Коляды в этом году попали на пятницу.
Затем по той же причине можно будет гулять Новый год три дня подряд — 1 января в 2021 году тоже выпало на пятницу.
После этого придется поработать всего три дня, и снова можно отдыхать — уже четыре дня: по решению правительства рабочий день с пятницы, 8 января, перенесли 16 число.
Также четыре выходных будет на Радуницу — рабочий понедельник, 10 мая, переносится 15 число. Впрочем, на этот праздник, который отмечается в Беларуси на девятый день после православной Пасхи и всегда приходится на вторник, понедельник делают нерабочим практически всегда, тем более в некоторых местностях страны кладбище посещают именно в этот день.
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