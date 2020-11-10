Международный фестиваль современной хореографии IFMC в Витебске отменили из-за пандемии COVID-19

Сяржук Серабро • 10/11/20 13:25 • Культура

Из-за пандемии коронавирусной инфекции впервые за 33 года пришлось отменить Международный фестиваль современной хореографии IFMC, проходящий в Витебске.



В этот году на фестивале должен был состояться международный хореографический конкурс (согласно положению о фестивале национальный и международный конкурсы чередуются раз в два года), однако сложившаяся в мире эпидемиологическая ситуация не позволяет провести это мероприятие.

Организаторы фестиваля продумывали различные пути проведения фестиваля или же хотя бы вечеров, посвященных современной белорусской хореографии. Однако, как рассказала во время пресс-конференции 10 ноября Марина Романовская, согласно распоряжению горисполкома в Витебске должны быть отменены все мероприятия с численностью более 20 человек.

Международный фестиваль современной хореографии IFMC появился в Витебске в 1987 году. Участие в первом форуме приняла советская молодёжь из разных уголков СССР, особенно широко было представлено модное на тот момент направление брейк-данс. Однако вскоре фестиваль трансформировался и распрощался с андеграундом в пользу разнообразия жанров и нетривиального авторского мышления. Фестиваль дал мощный толчок к поиску коллективов, работающих в свободной, креативной манере, которая была не свойственна традиционной хореографии СССР и стилю соцреализма. А также подвиг на эксперименты в области танца и пластики: цитированию лучших находок европейских хореографов, работающих в стилистике модерн, диалогу культур, поискам стиля.