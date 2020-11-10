Бело-красно-белый флаг снова реет над Витебском. Фотофакт

• 10/11/20 12:30 • Палітыка

Утром 10 сентября неизвестные вывесили бело-красно-белый флаг в одном из микрорайонов Витебска.
Бело-красно-белый флаг снова реет над Витебском. Courtesy photo

Как сообщили «ННВ» читатели, национальный белорусский флаг появился на растяжке, перекинутой через Гапеев ручей неподалеку от пешеходного моста.

Бело-красно-белый флаг снова реет над Витебском. Courtesy photo

Это уже не первый случай вывешивания бело-красно-белых флагов в труднодоступных местах в Витебске. Так, в конце сентября флаг появился на крыше многоквартирного дома в Журжево, а недавно бело-красно-белыми полотнищами длиной в несколько этажей украсили так называемый «Дом з бусламі» на углу проспекта Черняховского и улицы Воинов-Интернационалистов.

  • 15
  • 1
  •  
  • 2
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: ,

Чытайце яшчэ

1 каментар

  1. Andrei Myshko  
    10/Лістапад/2020 у 13:07

    Интересно)

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 