Бело-красно-белый флаг снова реет над Витебском. Фотофакт
Утром 10 сентября неизвестные вывесили бело-красно-белый флаг в одном из микрорайонов Витебска.
Как сообщили «ННВ» читатели, национальный белорусский флаг появился на растяжке, перекинутой через Гапеев ручей неподалеку от пешеходного моста.
Это уже не первый случай вывешивания бело-красно-белых флагов в труднодоступных местах в Витебске. Так, в конце сентября флаг появился на крыше многоквартирного дома в Журжево, а недавно бело-красно-белыми полотнищами длиной в несколько этажей украсили так называемый «Дом з бусламі» на углу проспекта Черняховского и улицы Воинов-Интернационалистов.
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10/Лістапад/2020 у 13:07
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