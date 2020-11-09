Тело пропавшего в Полоцке мальчика нашли в канализационном колодце

Іван Дзедушкін • 09/11/20 12:49 • Здарэнні

Ребенка, о пропаже которого вчера вечером заявил один из жителей Полоцка, милиция нашла в канализационном колодце.



Колодец ливневой канализации, в котором милиция в ходе поисковых мероприятий обнаружила труп 8-летнего мальчика, находится неподалеку от его дома.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Следователи допрашивают родственников погибшего ребенка и детей, которые играли с ним предыдущим днем накануне гибели. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно следствием установлено, что крышка люка отсутствовала, а ливневый колодец был частично перекрыт досками.

По факту гибели малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 428 УК — служебная халатность, сообщает пресс-служба СК.