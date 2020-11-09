Престарелая супружеская чета сгорела под Оршей

Зоя Машэка • 09/11/20 15:06 • Здарэнні

Утром 9 ноября 77-летний мужчина и 71-летняя женщина погибли на пожаре в деревне Немерово Оршанского района.



Пожар в доме престарелых пенсионеров начался в 7:13. В ходе тушения пожара и разведки спасатели в одной из горящих комнат на полу тела погибших стариков. Огнем в бревенчатом доме была уничтожена кровля, потолочное перекрытие и имущество.

По факту пожара начали проверку, которая должна установить его причину. Сейчас специалисты отрабатывают две вероятные причины пожара: нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования или нарушение правил эксплуатации приборов отопления, сообщается пресс-службой МЧС.