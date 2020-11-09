Октябрь в Витебске был аномально теплым — побит рекорд среднемесячной температуры
Рекордно теплым выдался предыдущий месяц в Витебске, среднемясячная температура превысила норму на несколько градусов.
Для нашего города норма среднемесячной температуры октября составляет +6,1 °C. При этом в 2020 году фактическая температура месяца по данным наблюдений синоптиков составила +10,1 °C, превысив норму рекордные +4,0 °C.
В конце месяца также был установлен суточный рекорд максимума температуры — 28 октября столбик термометра поднялся до +14,9 °C впервые за 134 года наблюдений.
Первая неделя ноября оказалась еще более аномально теплой — при норме средней температуры в -0,1 °C, фактическая средняя температура за эти дни составила +7 °C, т.е. превысила норму на +7,1 °C.
Правда, со вторника синоптики обещают похолодание — ночью столбик термометра в областном центре уже может опуститься ниже нуля, а днем воздух не будет прогреваться выше +4..6 °C.
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