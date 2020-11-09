Норковую шубку за 1400 долларов украл парень из Орши — он хотел сделать подарок девушке на день рождения

Іван Дзедушкін • 09/11/20 14:23 • Здарэнні

26-летнего жителя Орши обвиняют в краже из магазина норковой шубы ручной работы ценой в 3600 рублей.



8 ноября молодой человек пришел в магазин одежды в райцентре. На видео с камер наблюдения видно, что, когда продавцы отвлеклись на других покупателей, он оторвал защитную ленту с шубы и спрятал меха под одеждой.

После парень еще несколько минут походил по магазину, притворяясь, что приценивается к обуви, а потом покинул торговый зал вместе с другими покупателями.

Примерно через час продавцы, наконец, заметили пропажу шубки ручной работы. Завмаг вызвала милицию, на видео оперативники опознали молодого оршанца — он уже несколько раз привлекался к уголовной ответственности, а на днях молодого человека задерживали за распитие спиртного в общественном месте.

Ориентировку на подозреваемого передали всем патрулям райцентра, через некоторое время парня поймали с поличным — норковая шуба стоимостью 1400 долларов все еще была при нем.

Милиционерам парень рассказал, что нес шубку в подарок знакомой девушке, у которой был день рождения. Ее стоимость молодой человек узнал только в патрульном авто и понял, что, что из-за большой суммы украденного на этот раз ему вменяется не мелкое хищение, а совершение более серьезного преступления. В отношении оршанца возбудили уголовное дело, сообщает отделение информации и общественных связей УВД Витебского облисполкома.