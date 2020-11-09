Более трех десятков уголовных дел в отношении семейных агрессоров было возбуждено в Витебске за неполный год

Зоя Машэка • 09/11/20 21:15 • Здарэнні

За 10 месяцев 2020 года в Витебске бы возбуждено 32 уголовных дела в отношении домашних дебоширов.



Так, в отношении семейных агрессоров было 4 уголовных дела за истязание, 11 — за угрозу убийством и еще 17 за причинение легкого телесного повреждения.

При этом, поскольку бывает, что в силу страха либо нахождения лица в зависимом положении, жертвы домашнего насилия не могут самостоятельно сделать первый шаг и привлечь агрессора к установленной законом ответственности, зачастую возбуждение уголовных дел приходится инициировать прокуратуре.

По всем уголовным делам, возбужденным по данной категории, суды Витебска вынесли обвинительные приговоры, сообщает помощник прокурора Витебска юрист 2 класса Ольга Мирошникова.