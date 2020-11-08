Задержана «Мисс Беларусь» Ольга Хижинкова, которая родом с Витебщины

Зоя Машэка • 08/11/20 21:16 • Палітыка

На акции протеста в Минске была задержана обладательница титула «Мисс Беларусь» 2008 года Ольга Хижинкова.



Согласно информации правозащитного сайта spring96.org 33-летняя королева красоты была силовиками у кафедрального собора Сошествия Святого Духа в столице во время сегодняшних протестов.

Всего в Минске 8 ноября по предварительным подсчетам правозащитников было задержано около семисот человек. Ольгу Хижинкову доставили в Заводское РУВД столицы.

Как писали «ННВ», еще до начала массовых протестов «Мисс Беларусь-2008» выссказалась против политических репрессий. «Чего стоит свобода, если любая, не совпадающая с официальной, точка зрения считается диверсией и провокацией. Свободу Виктору и Эдуарду Бабарико», написала она в своем Instagram в июне.

Ольга Хижинкова — уроженка Витебищны, она родилась и выросла деревне Заборовье Лепельского района в семье лесника и работницы фермы. В Витебске будущая королева красоты окончила училище легкой промышленности, где позже стала работать преподавателем кружка театра моды. После победы в национальном конкурсе красоты 2008 года, читатели «Народных новостей Витебска» признали Хижинкову «Человеком года Витебска».