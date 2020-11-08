Турникеты на площади Победы не убирают уже три месяца

Сяржук Серабро • 08/11/20 15:47 • Палітыка

Турникеты, которыми огородили площадь Победы в Витебске накануне концерта Григория Лепса, планировавшегося в канун дня президентских выборов, не убрали до сих пор.



Напомним, что концерт Григория Лепса и ** Александра Панайотова** должен был состояться в 8 августа, за день до голосования. Площадь Победы на восточной стороне улицы Ленина оградили турникетами и начали монтаж специальной сцены.

Однако уже 7 августа стало известно, что артисты отказались ехать в Беларусь и участвовать таким образом в политической кампании Лукашенко. Сцену пришлось разобрать, а вот турникеты оставили.

По какой-то причине наиболее жесткие и массовые задержания в первые дни протестов проводились милицией именно на площади Победы. Почему-то власти опасались протестов именно здесь, впрочем площадь Свободы также была забаррикадирована тяжелой техникой.

Однако, протестующим все же удалось занять площадь Победы, это произошло 16 августа, когда в Витебске состоялась самая массовая манифестация. При этом, как оказалось, они вовсе не стремились размещаться на огороженном так называемом Александерплац, а выстраивались вдоль улицы Ленина с обеих сторон.

С возобновлением активного противодействия милиции протестам, мирные шествия, проходившие в Витебске, и вовсе старались избегать площади Победы, а в случае необходимости без особого труда обходили огороженный турникетами участок.

Тем не менее, городские власти до сих пор так и не решились убрать с самой большой площади Витебска эти ограждения, которые продолжают стоять, как немое напоминание городу о том, что протесты в Беларуси продолжаются.