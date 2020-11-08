Расследование еще одного уголовного дела в отношении участника протестов завершили в Витебске

• 08/11/20 13:17 • Палітыка

Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Витебска, задержанного во время протестов 6 сентября, уже передано для ознакомления в прокуратуру. В чем его обвиняют?
Противостояние силовиков и горожан в Витебске в один из дней протестов. Фото Сергея Серебро

Согласно версии следствия, в тот день витеблянин нанес милиционеру не менее двух ударов — силовик пытался схватить женщину, участвовавшую в мирном шествии, а мужчина хотел помешать ему.

В результате молодой человек был задержан. Позже горожане нашли его велосипед, брошенный силовиками на газоне на улице Правды.

Противостояние протестующих и силовиков на улице Правды. Кадр из оперативного видео

По результатам расследования этого уголовного дела участнику протестов предъявили обвинение по статье 364 УК — насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности.

Мужчина с велосипедом, который был позже задержан на улице Правды. Фото Сергея Серебро

Расследование этого уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Молодой человек находится под стражей, эта мера пресечения в его отношении была избрана недавно, уточнили в СК.

Как ранее писали «ННВ», уголовное дело в отношении другого участника протестов, задержанного в тот день, уже передано в суд. 46-летний житель Витебска якобы тоже ударил силовика, причинив ему физическую боль и побои. Однако это уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 366 УК, где потерпевший — некое должностное лицо В., очевидно, не являющееся сотрудником милиции.

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