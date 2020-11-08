Расследование еще одного уголовного дела в отношении участника протестов завершили в Витебске

Сяржук Серабро • 08/11/20 13:17 • Палітыка

Уголовное дело в отношении 33-летнего жителя Витебска, задержанного во время протестов 6 сентября, уже передано для ознакомления в прокуратуру. В чем его обвиняют?



Согласно версии следствия, в тот день витеблянин нанес милиционеру не менее двух ударов — силовик пытался схватить женщину, участвовавшую в мирном шествии, а мужчина хотел помешать ему.

В результате молодой человек был задержан. Позже горожане нашли его велосипед, брошенный силовиками на газоне на улице Правды.

По результатам расследования этого уголовного дела участнику протестов предъявили обвинение по статье 364 УК — насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, принуждения к изменению характера этой деятельности, из мести за выполнение служебной деятельности.

Расследование этого уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд, сообщает официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько. Молодой человек находится под стражей, эта мера пресечения в его отношении была избрана недавно, уточнили в СК.

Как ранее писали «ННВ», уголовное дело в отношении другого участника протестов, задержанного в тот день, уже передано в суд. 46-летний житель Витебска якобы тоже ударил силовика, причинив ему физическую боль и побои. Однако это уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 366 УК, где потерпевший — некое должностное лицо В., очевидно, не являющееся сотрудником милиции.