В Витебске отметили годовщину Октябрьской революции. Фотофакт

Ігар Мацьвееў • 07/11/20 13:26 • Падзеі

В Витебске 7 ноября сторонники коммунизма отметили очередную годовщину Октябрьской революции.



Возле памятника Ильичу коммунисты начали собираться в 10.00. Кто-то сам по себе подходил к монументу возлагал цветы и снимали шляпу перед вождем пролетариата.

Мужчина лет 70-ти с сожалением рассказал, что в крушении советской страны виновата верхушка Компартии, по его мнению, это она в конце 80-х начала рвать партбилеты и двигаться в сторону капитализма.

К 11.00 возле памятника собралось около трех десятков человек. Перед ними с короткой поздравительной речью выступил Николай Селивашко. Затем к памятнику возложили венки и цветы.