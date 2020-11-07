В Витебске отметили годовщину Октябрьской революции. Фотофакт

• 07/11/20 13:26 • Падзеі

В Витебске 7 ноября сторонники коммунизма отметили очередную годовщину Октябрьской революции.
Адепты коммунистической идеологии в Витебске отметили годовщину Октябрьской революции. Фото Игоря Матвеева

Возле памятника Ильичу коммунисты начали собираться в 10.00. Кто-то сам по себе подходил к монументу возлагал цветы и снимали шляпу перед вождем пролетариата.

Адепты коммунистической идеологии в Витебске отметили годовщину Октябрьской революции. Фото Игоря Матвеева

Адепты коммунистической идеологии в Витебске отметили годовщину Октябрьской революции. Фото Игоря Матвеева

Мужчина лет 70-ти с сожалением рассказал, что в крушении советской страны виновата верхушка Компартии, по его мнению, это она в конце 80-х начала рвать партбилеты и двигаться в сторону капитализма.

Адепты коммунистической идеологии в Витебске отметили годовщину Октябрьской революции. Фото Игоря Матвеева

Адепты коммунистической идеологии в Витебске отметили годовщину Октябрьской революции. Фото Игоря Матвеева

К 11.00 возле памятника собралось около трех десятков человек. Перед ними с короткой поздравительной речью выступил Николай Селивашко. Затем к памятнику возложили венки и цветы.

Адепты коммунистической идеологии в Витебске отметили годовщину Октябрьской революции. Фото Игоря Матвеева

Адепты коммунистической идеологии в Витебске отметили годовщину Октябрьской революции. Фото Игоря Матвеева

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4 каментарыя

  1. Пантелеймон Голодед  
    7/Лістапад/2020 у 14:38

    Ура, товарищи!

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  2. cinic  
    7/Лістапад/2020 у 20:45 1

    а что там у него, у твоего кумира - кипит разум возмущенный ??

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  3. Pcholkin  
    7/Лістапад/2020 у 21:13 2

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  4. Pcholkin  
    7/Лістапад/2020 у 21:14 3

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