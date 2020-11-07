Умер дальнобойщик, у которого в кабине взорвалась газовая плитка, ЧП случилось в Новополоцке

ННВ • 07/11/20 15:28 • Здарэнні

6 ноября в больнице скончался дальнобойщик, пострадавший при взрыве газовоздушной смеси в кабине автомобиля.



Инцидент произошел 2 ноября примерно в 18:20. 50-летний водитель фуры решил разогреть себе ужин и стал разжигать газовую плитку в кабине своего грузовика.

При этом произошла вспышка газовоздушной смеси и автомобиль «Renault Premium» загорелся. Огнем в фуре была уничтожена кабина и тент на полуприцепе.

В результате взрыва и последовавшего за ним пожара дальнобойщик получил сильные ожоги и был госпитализирован, однако медикам не удалось спасти его жизнь — 6 ноября в 7:50 мужчина умер в больнице, сообщается пресс-службой МЧС.