Восьмидесятилетняя бабушка принесла фальшивые доллары в банк в Новополоцке

Іван Дзедушкін • 06/11/20 15:28 • Здарэнні

Фальшивую банкноту в 50 долларов, сделанную из 5-долларовой, принесла в банк 81-летняя жительница Новополоцка. Где она взяла подделку?



Как оказалось, купюру бабушка нашла во время уборки. Причем это произошло накануне дня рождения старушки и та, обрадованная таким сюрпризом, поспешила в банк, не предупредив никого из родных.

В банке быстро раскусили фальшивку, так как она была сделана путем замены цифр на пятидолларовой купюре, что «увеличило» ее стоимость в десять раз. При этом на банкноте вместо «fifteen dollars» была надпись «fifte dollars», переделанная из «five dollars».

Милиция выяснила, что поддельную банкноту еще в 2007 году привез сын старушки, с которым фальшивкой расплатились за работу. Он заметил подделку только дома и стал использовать купюру в качестве закладки.

Через какое-то время поддельные доллары затерялись и попались на глаза престарелой женщины, когда про них уже все забыли. Купюра изъята. Сейчас милиция будет путаться найти фальшивомонетчика, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.