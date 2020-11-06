Восьмидесятилетняя бабушка принесла фальшивые доллары в банк в Новополоцке
Фальшивую банкноту в 50 долларов, сделанную из 5-долларовой, принесла в банк 81-летняя жительница Новополоцка. Где она взяла подделку?
Как оказалось, купюру бабушка нашла во время уборки. Причем это произошло накануне дня рождения старушки и та, обрадованная таким сюрпризом, поспешила в банк, не предупредив никого из родных.
В банке быстро раскусили фальшивку, так как она была сделана путем замены цифр на пятидолларовой купюре, что «увеличило» ее стоимость в десять раз. При этом на банкноте вместо «fifteen dollars» была надпись «fifte dollars», переделанная из «five dollars».
Милиция выяснила, что поддельную банкноту еще в 2007 году привез сын старушки, с которым фальшивкой расплатились за работу. Он заметил подделку только дома и стал использовать купюру в качестве закладки.
Через какое-то время поддельные доллары затерялись и попались на глаза престарелой женщины, когда про них уже все забыли. Купюра изъята. Сейчас милиция будет путаться найти фальшивомонетчика, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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2 каментарыя
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6/Лістапад/2020 у 16:47
fifteen это 15
6/Лістапад/2020 у 19:04 1
«fifteen"
Ну потерялась (отклеилась) где-то "Y". А может просто не нашлась/сэкономили.
А вона, какая заваруха через 13 лет то случилась... 🙄