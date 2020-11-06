Восьмидесятилетняя бабушка принесла фальшивые доллары в банк в Новополоцке

• 06/11/20 15:28 • Здарэнні

Фальшивую банкноту в 50 долларов, сделанную из 5-долларовой, принесла в банк 81-летняя жительница Новополоцка. Где она взяла подделку?
Пожилая женщина читает книгу. Иллюстративное фото pixabay.com

Как оказалось, купюру бабушка нашла во время уборки. Причем это произошло накануне дня рождения старушки и та, обрадованная таким сюрпризом, поспешила в банк, не предупредив никого из родных.

В банке быстро раскусили фальшивку, так как она была сделана путем замены цифр на пятидолларовой купюре, что «увеличило» ее стоимость в десять раз. При этом на банкноте вместо «fifteen dollars» была надпись «fifte dollars», переделанная из «five dollars».

Поддельная купюра в 50 долларов. Фото МВД

Милиция выяснила, что поддельную банкноту еще в 2007 году привез сын старушки, с которым фальшивкой расплатились за работу. Он заметил подделку только дома и стал использовать купюру в качестве закладки.

Через какое-то время поддельные доллары затерялись и попались на глаза престарелой женщины, когда про них уже все забыли. Купюра изъята. Сейчас милиция будет путаться найти фальшивомонетчика, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

  • 1
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Меткі: , , , ,

Чытайце яшчэ

2 каментарыя

  1. Odin Negodin  
    6/Лістапад/2020 у 16:47

    fifteen это 15

    Адказаць  |  Цытаваць 
  2. Pcholkin  
    6/Лістапад/2020 у 19:04 1

    «fifteen"

    Ну потерялась (отклеилась) где-то "Y". А может просто не нашлась/сэкономили.
    А вона, какая заваруха через 13 лет то случилась... 🙄

    Адказаць  |  Цытаваць 

Каментаваць

Вы павінны увайсці каб каментаваць.

Можна ўвайсці праз: 